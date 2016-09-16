Uno sportello informativo per orientare all’insegnamento dell’italiano agli stranieri

Anche quest’anno l’Associazione Interculturale International House, considerata l’importanza di formare persone specializzate nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, attiva, presso la propria sede a Reggio Calabria (in Via Santa Lucia al Parco n. 9) lo sportello informativo Ditals.

Un titolo culturale rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena che attesta la preparazione teorico-pratica nel campo della didattica della lingua italiana agli stranieri, garantendo opportunità lavorative per poter insegnare sia in Italia sia all’estero.

L’Associazione Interculturale International House, unico Ente Monitorato in Calabria dal Centro DITALS dell’Università senese per la realizzazione dei corsi di orientamento all’esame DITALS di BASE, di I Livello e II Livello, è a disposizione di tutti coloro che, residenti in Calabria e in Sicilia, vogliano avere maggiori informazioni e delucidazioni sulla certificazione e sui corsi di orientamento per la preparazione all’esame per la certificazione Ditals di I e II Livello.

Lo sportello informativo sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00.

È possibile ricevere informazioni anche mediante un call center dedicato che, oltre alle telefonate, risponde ai messaggi whatsapp inviati al cell. 346.5109934 e all’indirizzo e-mail ditalsrc@gmail.com.