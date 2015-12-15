Uno straordinario dicembre di arte e benessere alla Gilda degli Artisti

Musica rock e blues, cinema pop e cucina raw food: dicembre ricco di appuntamenti alla Gilda degli Artisti di Reggio

In una programmazione che non ha visto sosta, neanche dopo il successo del torneo sportivo che ha animato l’estate del quartiere Saracinello, la sede della Gilda degli Artisti si prepara ad un inverno altrettanto ricco, confermandosi tra le più attive realtà del territorio reggino.

Le iniziative di dicembre

Anche dicembre vedrà le iniziative del BaK ed associati spaziare in ogni campo artistico: dalla musica fino al cinema, passando naturalmente per la cucina.

Sul lato artistico sono aperte le partecipazioni per il concerto che i “Nerodipinto” terranno presso la sede dell’associazione. La nota band cosentina ritorna sulla riva dello stretto per una serata dedicata al repertorio di rock classico, blues e brani autoriali.

Sarà anche il momento del cinema con gli eventi “Cinema Grindhouse”, una rassegna di proiezioni dedicata al cinema “pop” celebrato da registi come Tarantino. Dopo i primi eventi che hanno avuto un considerevole riscontro di pubblico (segnando la chiusura delle adesioni dopo poche ore), il progetto mira anche a presentare nuovi talenti, ospitandoli in proiezioni dedicate.

Dopo lo straordinario successo del torneo sportivo, ritorna anche uno spazio per la cura del corpo nel calendario della Gilda, questo mese legato alla presentazione di un menù di salutare e invitante cucina “raw food” con serata dedicata a massaggi e cura del corpo a cura del gruppo Anahata.

Da ricordare inoltre il notevole impegno sociale, dove il cibo dell’associazione è puntualmente messo in condivisione con le famiglie reggine in condizioni disagiate. Nell’ultimo mese sono state condivise decine di cene con le famiglie in difficoltà sul territorio, senza alcun onere e all’interno di un progetto nazionale in cui la Gilda degli Artisti è riferimento locale ormai da tre anni.

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni sulla Gilda ed i suoi eventi basta visitare www.gildaartisti.org e relativi recapiti sui social network.