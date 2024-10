Unsic: bene la giunta Santelli, pronti a “fare squadra” per il bene della Calabria

“Il completamento della Giunta regionale da parte della presidente Jole Santelli è un presupposto basilare e sostanziale per affrontare i gravi problemi regionali, in primis quelli strutturali ed economici, accentuati oggi dall’emergenza coronavirus. Occorrerà, in particolare, attuare senza tentennamenti tutte le misure indispensabili per far fronte a questa emergenza che oltre a colpire gli affetti e la vita sociale di tutti i cittadini, sta mettendo in ginocchio le nostre aziende”.