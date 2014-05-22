Urbi@Arti: domani la quinta conferenza del ciclo “#storia#presente#provedifuturo#

Si comunica che venerdí 23 maggio alle ore 18,45, presso il Salone delle Conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia [via T. Campanella, 38] avrà luogo la quinta conferenza del ciclo “#storia#presente#provedifuturo” tenuta dal Prof. Gianfranco Neri, Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea, sul tema “Urbi@Arti”.La conferenza – che nel titolo tenta di evocare il più noto e sacrale Urbi et Orbi – sarà suddivisa in tre fasi strettamente interrelate.

Nella prima, si costituirà sinteticamente lo sfondo su cui poggiano (instabili) alcune interpretazioni critiche della contemporaneità artistica.

La seconda fase: un’esperienza artistica compiuta

La seconda fase, sarà il racconto di un’esperienza artistica realmente compiuta. In questa, l’architettura, la città e il paesaggio hanno costituito non la semplice location o lo sfondo delle opere che vi si andavano collocando, ma gli elementi essenziali di un reciproco disvelamento: dell’interiorità e dell’immagine dei luoghi, e dell’arte come forma alta della loro conoscenza.

Questo viaggio, che si è compiuto sulla cosiddetta ViArtis – una complessa esperienza recentemente conclusa tra il Dipartimento di Architettura e Territorio, l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio musicale di Reggio Calabria – ha avuto come auspicio e come obiettivo principale una nuova integrazione delle arti: architettura, musica, arti visive, letteratura, ecc.Ma la conferenza non sarà soltanto l’occasione di un riesame e del bilancio di un’esperienza compiuta, bensì l’affermazione di una condizione non convenzionale dell’arte, vale a dire un’arte che non sia semplice intrattenimento, ispirata contemplazione o depotenziata comunicazione. L’arte è una forma di conoscenza e, prima d’altro, di conoscenza di se stessi.

La terza fase: il cielo dello Stretto e il Mito

La terza fase, tratterà di un percorso più personale nell’universo artistico che, attraverso una lettura del mutevole e straordinario cielo dello Stretto, cercherà di confrontarsi con la perennità del Mito e del genius loci di una parte (per molti versi) eccezionale della Calabria. Alcuni progetti architettonici, una serie di acquarelli, alcune brevi composizioni musicali realizzati dal Relatore e alcune letture scelte esemplificheranno un’idea dell’arte come ingresso dell’inatteso nella realtà, dell’imprevedibile nella vicenda culturale e umana di ognuno.