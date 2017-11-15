Gli Ice Scream sono una band Alternative Rock originaria di Reggio Calabria, composta da Filippo Toscano (voce e chitarra), Davide Bolignano (chitarra e seconde voci), Francesco Scordo (basso, tastiere e seconde voci) e Giuseppe Scarlata (batteria).

Dopo una lunga gavetta nella scena underground calabrese e a seguito della pubblicazione nel 2014 del loro EP d’esordio,The Flow,gli Ice Scream ritornano questo autunno con il loro secondo lavoro in studio intitolato MY IF – EP.

Auto-prodotto e registrato tra Milano e Reggio Calabria, il nuovo EP è composto da quattro brani (tre inediti più una cover totalmente reinterpretata della celebre Iodio dei Bluvertigo) che spaziano dal dance-rock sporcato di elettronica al più classico pop-rock, collegati fra loro da una tematica comune: la volontà di compiere delle scelte che possano cambiare il corso degli eventi e che conseguentemente possano essere più o meno fortunate.

Il fulcro dei diciotto minuti di nuova musica potrebbe infatti essere riassunto nelle frasi“Try again tomorrow”e“Better late than never”, due semplici ma fondamentali esortazioni a cambiare il nostro mondo interiore per migliorare quello che esiste al di fuori delle nostre finestre.

MY IF – EP è in uscita il 17 Novembre 2017.

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