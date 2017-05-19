‘Valorinrete’, studenti Liceo “Nostro” di Villa San Giovanni in finale nazionale

Il video spot dei ragazzi del Liceo Scientifico Nostro vince a livello regionale e accede alla fase nazionale del progetto di Miur, Figc e Csm

Primo posto regionale e ammissione alla fase nazionale sono stati assegnati al video spot ideato e creato dagli studenti della seconda classe liceo Scientifico – Scienze applicate ”Nostro”di Villa San Giovanni che hanno partecipato alla sezione didattica del progetto denominato VALORINRETE – Campionati studenteschi, promosso dal MIUR, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dal Consiglio Superiore della Magistratura per promuovere e diffondere tra i giovani studenti i valori della giustizia e della legalità attraverso il rispetto di se stessi e degli altri.

Dalla sceneggiatura al montaggio del cortometraggio

Dalla ideazione e scrittura della sceneggiatura, allo story – board, dalla realizzazione delle riprese al montaggio del cortometraggio, ogni fase didattica ha affascinato i ragazzi, che nel backstage hanno condiviso il loro entusiasmo con i referenti del progetto prof. Santo Delfino e prof. Santi La Fauci .

Per la location del video la Dirigente prof.ssa Maristella Spezzano ha ottenuto la disponibilità della palestra dell’I. I. S. “Verona Trento” di Messina, diretto dalla prof.ssa Simonetta Di Prima, dove i ragazzi,guidati dal prof. Maurizio Di Cola, hanno realizzato il video della durata di 60 secondi finalizzato a veicolare tra i giovani il messaggio di elevato valore che hanno ideato : “L’allenamento fa il campione. Non buttare la vita. Gioca pulito“, un messaggio positivo che fa riflettere sui valori etici fondanti la persona e la società e fa risaltare la forza del giovanile ottimismo verso un mondo migliore.

La soddisfazione della comunità scolastica

Il risultato raggiunto riempie di orgoglio e di gioia tutta la comunità dell’ I.I.S. ”Nostro – Repaci”; la variegata e innovativa didattica, praticata dai docenti dell’Istituto villese – afferma soddisfatta la Dirigente Spezzano – ancora una volta si rivela efficace ed utile al raggiungimento del successo formativo. I docenti dell’Istituto sono impegnati a formare i ragazzi ai valori sociali di solidarietà e onestà, a educarli a utilizzare il proprio essere per trasmettere valori importanti e a contribuire al miglioramento del proprio ambiente familiare e sociale.

La promozione della pratica sportiva e la partecipazione al progetto didattico – sportivo VALORINRETE – aggiunge – hanno ampliato le opportunità formative dando spazio alla creatività degli studenti , hanno consentito loro di fare emergere le proprie potenzialità, di poter rafforzare il percorso di maturazione etica e di consapevolezza del ruolo di ciascuno nella diffusione della cultura dei valori civili e di regole condivise.