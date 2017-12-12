In occasione del 13 dicembre, giorno di Santa Lucia che rappresenta per la tradizione greca la data che spalanca le porte del Natale, l’assessore al Welfare e Minoranze Linguistiche Lucia Anita Nucera presenterà le azioni di promozione e valorizzazione della minoranza linguistica greca di Calabria che l’esecutivo Falcomatà ha deliberato nel corso dell’ultima sessione di giunta tenutasi.

Si tratta di un ricco ventaglio di strumenti che consentiranno di tramandare la cultura e la lingua greca nella città di Reggio Calabria, anche attraverso la cooperazione delle scuole e delle associazioni.

L’appuntamento è presso la Sala Conferenze della Pinacoteca Civica alle ore 17.00 di mercoledì 13 dicembre.

Con l’assessore alle minoranze linguistiche Nucera, il sindaco Falcomatà e i sindaci dell’area grecanica invitati a prendere parte all’iniziativa, ci sarà il prof. Domenico Minuto che presenterà e darà avvio al corso di lingua e cultura greco calabra, aperto ai dipendenti comunali e agli appassionati.

Nel corso del pomeriggio, alla presentazione delle numerose iniziative che si svolgeranno in città nel corso dell’anno, in attuazione delle tutele che sono previste dalla Repubblica Italiana a favore delle minoranza linguistiche ( art. 6 Costituzione Italiana , art. 2 legge 489/99), si avvicenderanno incursioni musicali, azioni di valorizzazione e divulgazione, distribuzione di materiali promozionali legati alla tradizione dei Greci di Calabria.