Atene, Bologna, Budapest, Dubai, Firenze, Istanbul, Lisbona, Milano, Roma, Mosca, Shanghai, Torino, Verona, San Pietroburgo, Tel Aviv e tante altre ancora. Sono queste alcune delle città in cui la mostra internazionale multimediale dedicata al genio di Van Gogh ha fatto tappa.

Adesso tocca anche alla Calabria ospitare le grandi opere di uno dei maestri più famosi al mondo, ritenuto padre fondatore dell’arte moderna. L’esposizione farà tappa nel Museo multimediale della città dei Bruzi, in piazza Bilotti, dal 15 maggio al 15 settembre. Il percorso espositivo segue quello creativo del pittore, concentrandosi in particolare sul periodo compreso tra il 1880 e il 1890, decennio durante il quale Vincent Van Gogh viaggia da Parigi a Saint-Rémy fino ad Auvers-sur-Oise, luoghi diventati fonti di ispirazione per le sue opere più celebri.

Un percorso immersivo tra i dipinti

Visitando la mostra, sarà possibile immergersi in un ambiente animato solo dalle immagini delle opere del grande maestro, entrando letteralmente nei suoi dipinti, che avvolgeranno il visitatore guidandolo lungo il percorso artistico. Tutti gli elementi architettonici, dai pavimenti alle pareti, saranno percorsi dai colori dirompenti dei quadri del pittore olandese, dalla fisionomia dei suo celebri ritratti, dalle forme sinuose dei suoi paesaggi, dall’intensità evocativa dei suoi paesaggi e della forza esplosiva dei suoi girasoli. Un effetto immersivo che ha la capacità di coinvolgere completamente il visitatore.

Sono oltre 3.000 le immagini raffiguranti i quadri di Van Gogh che verranno proiettate in grande scala e in alta definizione. La grafica computerizzata consentirà ai quadri di prendere vita e gli effetti saranno intensificati da musiche di Vivaldi, Ledbury, Tobin, Lalo, Barber, Schubert, Satie, Godard, Bach, Chabrier, Satie, Saint-Saëns, Godard, Handel.

La mostra multimediale più visitata al mondo

È proprio questo mix di arti visive, musica, computer grafica e partecipazione attiva dei visitatori che ha reso la Van Gogh Alive la mostra multimediale più visitata al mondo, contribuendo in maniera decisiva ad avvicinare il grande pubblico a questa innovativa tecnica di allestimento museale. Un vero e proprio evento, dunque, quello che si prepara a vivere la città di Cosenza.