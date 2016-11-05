‘Il vangelo secondo Antonio’ va in scena nei teatri calabresi

Don Antonio, un parroco di una piccola comunità, vicario generale del vescovo, si ammala di Alzheimer. Al suo fianco la sorella, devota perpetua dal carattere rude e un giovane e candido diacono. La malattia colpirà la mente brillante di questo sacerdote e nulla sarà più come prima: i congiunti si muoveranno a tentoni in un terreno per loro sconosciuto, con rabbia, insofferenza e shock. Don Antonio, entrato nella nebbia, inizierà a perdere tutti i riferimenti della sua vita ma allaccerà un rapporto nuovo e singolare con Cristo che porterà avanti anche quando, alla fine, si sarà dimenticato della malattia stessa.

Dimenticare di dimenticarsi può essere comunque un punto di arrivo, un ultimo approdo verso la propria interiorità. Perché il racconto della malattia, condito dell’involontaria comicità che si porta dietro, è anche il pretesto per riflettere sulla fede e sul senso religioso che ognuno di noi, volente o nolente, ha dentro di se.

In Italia il tabù della demenza è ancora un macigno, un qualcosa che si nasconde dietro giri di parole. A più di 100 anni dalla scoperta del morbo si fa fatica ad abituarsi all’idea che tanto non c’è cura, che tanto non ci sono vere e proprie terapie. In Italia i malati sono più di un milione. A tutti loro e alle loro famiglie questo spettacolo è dedicato.

scritto e diretto da Dario De Luca

con Matilde Piana, Dario De Luca, Davide Fasano

musiche originali Gianfranco De Franco

disegno luci Dario De Luca

assistente alla messinscena Maria Irene Fulco

scene Aldo Zucco

realizzazione scultura Cristo Sergio Gambino

realizzazione scene Gianluca Salomone

costumi e assistenza all’allestimento Rita Zangari

distribuzione e ufficio stampa Settimio Pisano

coproduzione Scena Verticale, Festival Primavera dei Teatri, Festival Città delle 100 Scale

Si ringraziano Prof.ssa Amalia Bruni, Direttore del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme; Michele Farina, autore del libro “Quando andiamo a casa?”, ed. Rizzoli; Francesca Frangipane, autrice del libro “La vita dimenticata” ed. Rubettino; Associazione per la Ricerca Neurogenetica di Lamezia Terme; Sandra Dalia.

DATE IN CALABRIA:

24 novembre SARACENA (CS)

Auditorium

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25 novembre LAMEZIA TERME (CZ)

Teatro Grandinetti

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26 novembre GIOIOSA IONICA (RC)

Teatro Gioiosa

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27 novembre SOVERATO (CZ)

Teatro del Grillo

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26/27 dicembre COSENZA

Teatro Morelli

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28/29 dicembre CASTROVILLARI (CS)

Teatro Sybaris