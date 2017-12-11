Vasco Rossi non si ferma. In concerto a Messina nel 2018
Il tour VascoNonStop2018 parte da Torino e si chiude a Messina il 21 giugno: le date dei concerti e quando iniziano le prevendite
11 Dicembre 2017 - 12:50 | di Vincenzo Comi
Vasco Rossi torna in riva allo Stretto. La celebre rockstar italiana, già diverse volte in concerto a Messina, si esibirà nuovamente allo stadio San Filippo, precisamente il 21 giugno del 2018. Reduce dal concertone dei record ‘Modena Park‘, Vasco Rossi la prossima estate partirà con un nuovo tour, “VascoNonStop2018”, che si aprirà a Torino e si chiuderà (salvo nuove date) proprio a Messina.
Ecco LE DATE del “VascoNonStop2018”:
1 Giugno TORINO Stadio Olimpico
2 Giugno TORINO Stadio Olimpico
6 Giugno PADOVA Stadio Euganeo
7 Giugno PADOVA Stadio Euganeo
11 Giugno ROMA Stadio Olimpico
12 Giugno ROMA Stadio Olimpico
16 Giugno BARI Stadio San Nicola
17 Giugno BARI Stadio San Nicola
21 Giugno MESSINA Stadio San Filippo
Prevendita esclusiva anticipata per Il Blasco Fanclub mercoledì 13 dicembre a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 12:00 di giovedi 14 dicembre.
Apertura vendita generale giovedì 14 dicembre alle ore 13.00. Biglietti disponibili su Vivaticket al seguente link: vascononstop.vivaticket.it
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie