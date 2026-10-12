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Vela Paralimpica a Portimao: bronzo mondiale per Vincenzo Gulino

Il Presidente CIP Calabria Scagliola: "Un orgoglio per tutta la Calabria"

12 Ottobre 2026 - 09:32 | Comunicato

Vela paralimpica

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Arriva dal Portogallo una medaglia che vale doppio. L’atleta Vincenzo Gulino ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria U25 ai Campionati Mondiali di Vela – World Sailing Inclusion Championships di Portimão, nella classe Hansa 303, una delle più competitive e numerose con quasi 40 nazioni al via.

Un risultato straordinario, maturato dopo una lunga settimana di regate difficili e con condizioni meteo impegnative, che conferma Gulino tra i migliori talenti emergenti della vela paralimpica internazionale.

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, Antonino Scagliola, a nome di tutta la Giunta e del movimento paralimpico regionale, ha voluto esprimere le sue più vive congratulazioni:

Vincenzo è un orgoglio per tutta la Calabria. Questa medaglia di bronzo mondiale a Portimão premia anni di sacrifici, di allenamenti e di una forza interiore che va oltre lo sport. Oltre ad essere un campione sportivo, Vincenzo è uno studente di Scienze Motorie all’Università della Calabria a Cosenza, un esempio perfetto di come studio, sport e determinazione possano convivere e rendere una persona completa. È la dimostrazione che la disabilità non è un limite, ma un diverso punto di partenza per raggiungere vette altissime. Complimenti a lui, alla sua famiglia, al suo circolo e ai tecnici della Federazione Italiana Vela che lo seguono con passione“.

Gulino, che aveva già messo in mostra ottime qualità vincendo una prova nelle fasi di qualificazione, è riuscito a gestire con freddezza e tattica le finali Gold Fleet, chiudendo sul podio iridato U25.

Per il CIP Calabria si tratta di un risultato che conferma la crescita esponenziale della vela paralimpica nella nostra regione e il valore del percorso di inclusione portato avanti anche nelle università calabresi.
Come confermato anche dall’ Avv. Fabio Colella neo consigliere comunale di Reggio Calabria e responsabile nazionale parasailing FIV

A Vincenzo vanno i complimenti dall’Assessore allo Sport della Regione Calabria Avv. Eulalia Micheli e di tutto il Comitato e l’augurio per un futuro ancora ricco di successi, in mare e nello studio.

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