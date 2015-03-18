Venditti, un ritorno a “Tortuga”

di Antonio Cormaci – Dopo quattro anni dopo il suo ultimo lavoro, torna sulle scene musicali anche Antonello Venditti, uno dei cantautori più acclamati di sempre nel panorama del cantautorato italiano. Ad annunciare il ritorno è stato l’autore stesso, attraverso il suo sito ufficiale. Un singolo dello stesso album, “Cosa avevi in mente”, è stato peraltro già reso noto in occasione dell’8 marzo, la festa della donna.

L’album si chiamerà “Tortuga”, al quale lancio seguirà un tour che partirà con il grande ritorno di Venditti a Roma, presso lo Stadio Olimpico, il 5 settembre!

L’uscita del nuovo lavoro del cantautore romano è prevista per il 21 aprile e si tratta dell’ideale sequel di “Unica”, l’ultimo disco uscito nel 2011. Circa la struttura e la composizione musicale dell’album, ancora si sa poco, ma l’entusiasmo e la curiosità suscitata dall’ultima dichiarazione online di Venditti, fanno ben sperare.

Si tratterebbe, infatti, di “una svolta di suono, di anima e di prospettive”, così come affermato da Venditti stesso. Un ritorno che è ossigeno per molti fan.