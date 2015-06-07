Venerdì 12 al via “OASI MUSIC LIVE Summer 2015”

L’OASI VILLAGE Beach Club di Reggio Calabria, annuncia una piacevole NOVITA’ per l’Estate 2015, i soci ed amici dei soci, si potranno incontrare tutte le sere, a partire dal 12 Giugno, dalle h. 22 alle 01.00, al rinnovato BAR CENTRALE , per trascorrere un paio d’ore in compagnia e gustarsi l’incantevole scenario.

Ma non finisce qui … l’ Oasi Village, in collaborazione con HOP Soluzioni Creative di Reggio Calabria, ha deciso di “andare avanti tornando indietro“, cioè ritornare ai bei tempi della Musica dal Vivo, è per questo presenteranno l’evento “OASI MUSIC LIVE Summer 2015“, invitando artisti nazionali ed internazionali .

Il programma dei concerti di giugno, luglio e agosto

Il programma si articolerà inizialmente nel mese di Giugno con 2 concerti a settimana, il Giovedi e Venerdi, per poi passare a tre e quattro concerti a settimana dal Martedì al Venerdi nel mese di Luglio – Agosto.

Si parte col botto per il concerto inaugurale di Venerdi 12 Giugno , presentando

i ” DOC 2 ” con Vincenzo Mirabello al piano elettrico e Massimo Russo alla batteria e percussioni, un fenomenale duo che si esprime attraverso musiche estrose e mediterranee composte dal maestro Mirabello e arrangiate insieme a Massimo Russo, dal latin più vivace, alla musica classica per passare allo swing e al brasiliano, uno spettacolo che lascia il pubblico senza fiato, regalando grandi emozioni in Italia e nel Mondo (Inghilterra, Germania, Cina). I prossimi appuntamenti con il Live saranno il 18 e 19 e proseguiranno come specificato sopra.

Prenotazioni per i soci e serate per un pubblico adulto

Si invitano i Sig.ri Soci a prenotarsi telefonando al 348.8010272 , per riservarsi un posto in prima fila. Le serate Live, ci tiene a precisare la Direzione, sono destinate ad un pubblico adulto.

Vi aspettiamo allora al rinnovato ed accogliente Bar Centrale, per trascorrere insieme momenti di svago e divertimento all’insegna della buona musica.

L’Oasi Village ed Hop Soluzioni Creative vi rinnovano l’appuntamento del concerto inauguarale del 12 Giugno e vi augurano un Buon Ascolto !!!