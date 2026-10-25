Sit-in di protesta per il Poliambulatorio di Gallico: l’annuncio di ‘Uniti per Reggio Nord’

Il gruppo consiliare Uniti per Reggio Nord della III Circoscrizione annuncia un sit-in con la cittadinanza, in programma lunedì 26 ottobre alle ore 11:00, presso il Poliambulatorio di Gallico, in via Evelina Plutino Giuffrè (già via Quarnaro II).

L’iniziativa nasce dalla necessità di informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle conseguenze legati alla chiusura della struttura sanitaria, un presidio fondamentale per garantire il diritto alla salute e l’assistenza territoriale ai cittadini della zona Nord di Reggio Calabria.

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Chi parteciperà al sit-in

Al sit-in oltre ai consiglieri di Uniti per Reggio Nord, prenderanno parte i gruppi consiliari di minoranza del Consiglio comunale, rappresentanti istituzionali, delegazioni delle Circoscrizioni 1, 2, 4 e 5, i circoli territoriali di Pd, Avs, Casa Riformista i Socialisti, Reset, Svolta e La Strada, esponenti di forze e movimenti politici, organizzazioni sindacali, comitati e associazioni del territorio.

L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sull’importanza di tutelare un servizio sanitario essenziale per la comunità affinché venga garantita la continuità dell’assistenza.

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Invitiamo giornalisti, cittadini e tutte le realtà del territorio a partecipare per sostenere la difesa della sanità pubblica e dei servizi essenziali per la zona Nord della città.