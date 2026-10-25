City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Sit-in di protesta per il Poliambulatorio di Gallico: l’annuncio di ‘Uniti per Reggio Nord’

Il gruppo consiliare della III Circoscrizione annuncia un sit-in con cittadini, sindacati e forze politiche per difendere la sanità territoriale

25 Ottobre 2026 - 15:25 | Comunicato Stampa

Gallico

Il gruppo consiliare Uniti per Reggio Nord della III Circoscrizione annuncia un sit-in con la cittadinanza, in programma lunedì 26 ottobre alle ore 11:00, presso il Poliambulatorio di Gallico, in via Evelina Plutino Giuffrè (già via Quarnaro II).

L’iniziativa nasce dalla necessità di informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle conseguenze legati alla chiusura della struttura sanitaria, un presidio fondamentale per garantire il diritto alla salute e l’assistenza territoriale ai cittadini della zona Nord di Reggio Calabria.

Leggi anche

Chi parteciperà al sit-in

Al sit-in oltre ai consiglieri di Uniti per Reggio Nord, prenderanno parte i gruppi consiliari di minoranza del Consiglio comunale, rappresentanti istituzionali, delegazioni delle Circoscrizioni 1, 2, 4 e 5, i circoli territoriali di Pd, Avs, Casa Riformista i Socialisti, Reset, Svolta e La Strada, esponenti di forze e movimenti politici, organizzazioni sindacali, comitati e associazioni del territorio.

L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sull’importanza di tutelare un servizio sanitario essenziale per la comunità affinché venga garantita la continuità dell’assistenza.

Leggi anche

Invitiamo giornalisti, cittadini e tutte le realtà del territorio a partecipare per sostenere la difesa della sanità pubblica e dei servizi essenziali per la zona Nord della città.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?