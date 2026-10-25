Chorio di San Lorenzo si colora d’arte: successo per la seconda edizione di ‘Pennellate di Luce’ – FOTO

Artisti, tradizioni e identità territoriale protagonisti di una giornata dedicata alla bellezza del borgo e alla memoria di San Gaetano Catanoso

Domenica 18 ottobre, gli antichi vicoli di Chorio di San Lorenzo hanno ospitato la seconda edizione dell’estemporanea di pittura “Pennellate di Luce”, organizzata dalla Pro Loco San Lorenzo 2024.

L’iniziativa, dedicata a San Gaetano Catanoso, ha avuto come tema “Profumi di Calabria: il bergamotto e il gelsomino nell’Area Grecanica”, valorizzando tradizioni, paesaggi e identità del territorio.

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Artisti provenienti da diverse località hanno trasformato stradine e piazzette in un laboratorio a cielo aperto, coinvolgendo anche la comunità locale. Le opere hanno raccontato il bergamotto, il gelsomino e la cultura dell’Area Grecanica attraverso sensibilità e linguaggi differenti.

La giuria e i premi

La giuria, composta dalle artiste Carmela Mafrica, Aureliana Nania e Antonella Genova, ha assegnato il primo premio a Gregorio Procopio, il secondo a Ercole Fortebraccio e il terzo a Raffaella Polifroni. La menzione speciale è andata ad Angela Panetta. Al tavolo della giuria era presente anche il sindaco Natale Alessandro Polimeni.

A moderare la manifestazione è stato Giuseppe Curatola, giovane laureatino, scelto anche per dare spazio e fiducia alle nuove generazioni.

Ad accompagnare la giornata, la musica del gruppo Morea, con Alessandro Calcaramo alla chitarra, Caterina Verduci alla voce e Dario Siclari al flauto.

Il ringraziamento della Pro Loco

La presidente della Pro Loco San Lorenzo 2024, Francesca Pizzi, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando artisti, comunità, giuria, volontari e sostenitori. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai soci della Pro Loco, sottolineando ciò che distingue questa realtà:

«prima ancora di essere soci, siamo un gruppo di amici uniti dalla voglia di lavorare per il bene del territorio e della comunità».

La Pro Loco ha inoltre ringraziato il Comune di San Lorenzo e la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, con un particolare riconoscimento al presidente Salvatore Cirillo, per il sostegno offerto.

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La seconda edizione di “Pennellate di Luce” si è conclusa con un bilancio positivo, confermando il valore dell’arte come strumento di partecipazione, valorizzazione dei piccoli borghi e riscoperta delle proprie radici.