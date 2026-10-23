Bergarè 2026: successo per l’inaugurazione, al via la seconda giornata del festival dedicato al bergamotto – FOTO

Nel pomeriggio l'apertura degli stand commerciali, le degustazioni guidate, gli show cooking e l'intrattenimento artistico e musicale

Ha preso il via ieri, con uno straordinario successo di pubblico e grande entusiasmo, la quinta edizione di Bergarè 2026, il festival dedicato alla valorizzazione del bergamotto promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.

La cerimonia inaugurale, svoltasi nello scenario di Piazza Castello, ha visto la partecipazione delle massime autorità locali, tra cui per il taglio del nastro, il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, la prefetta Clara Vaccaro, e il sindaco Francesco Cannizzaro.

Fin dalle prime ore dell’apertura, il Villaggio di Bergarè e le aree espositive allestite all’interno del Castello Aragonese sono stati presi d’assalto da residenti e turisti, confermando il ruolo centrale dell’oro verde reggino come motore culturale, economico e identitario del territorio metropolitano. La prima serata ha registrato il tutto esaurito tra gli stand della mostra mercato, l’area dedicata allo street food d’eccellenza e i percorsi espositivi.

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La seconda giornata e il laboratorio con gli istituti alberghieri

Sulla scia del debutto positivo, la manifestazione entra oggi nel vivo della sua seconda giornata nella quale si celebra l’anniversario dell’istituzione della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

L’appuntamento più atteso della era il laboratorio gastronomico diretto dal noto chef e divulgatore Luca Pappagallo.

L’iniziativa, focalizzata sulla valorizzazione dei prodotti e delle materie prime locali con un focus specifico sulle declinazioni culinarie del bergamotto, vede il coinvolgimento attivo degli studenti degli istituti ITE Piria di Reggio Calabria, Eclide di Bova marina, Renda di Polistena e Dea Persefone di Locri oltre al numeroso pubblico presente.

Il laboratorio rappresenta un momento fondamentale di confronto intergenerazionale e formativo, dove, in particolar modo, i futuri professionisti della ristorazione locale hanno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con uno dei protagonisti della cucina nazionale, esplorando l’eccezionale versatilità dell’agrume reggino nelle preparazioni dolci e salate.

Il programma di oggi proseguirà fino a sera all’interno del perimetro del Castello Aragonese e in Piazza Castello con l’apertura pomeridiana degli stand commerciali, le degustazioni guidate, gli show cooking e l’intrattenimento artistico e musicale.

Programma completo su bergare.it