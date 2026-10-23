Conte incontra autotrasportatori e agricoltori calabresi: ‘Al vostro fianco. Servono soluzioni’

"La responsabilità maggiore di questo governo è avere negato che ci fosse una situazione difficile e sull'orlo del baratro". Le parole del presidente M5S

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è arrivato al piazzale dello svincolo autostradale di Pizzo Calabro (Vibo Valentia) per incontrare una delegazione di lavoratori dell’autotrasporto e dell’agricoltura che nei giorni scorsi hanno fatto presidi in tutta la Calabria.

In apertura del confronto Conte ha detto «sono qui per ascoltarvi».

«Siamo qui – ha spiegato – perché la vostra manifestazione è pacifica, se così non fosse non saremmo qui. Vogliamo richiamare la responsabilità di chi governa su un quotidiano drammatico, ci troverete sempre al vostro fianco».

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«Qui – ha aggiunto – c’è disagio vero: a noi non sfugge e non ci sfugge anche che queste manifestazioni sono state oscurate da una parte degli organi di stampa. La responsabilità maggiore di questo governo è avere negato che ci fosse una situazione difficile e sull’orlo del baratro».

«Servono soluzioni strutturali – ha detto Conte – ma se si fa finta di nulla non si riuscirà mai a intervenire. Chi vi parla ha governato: ho affrontato emergenze, ho impedito che le filiere produttive del Paese soccombessero. Non è stato facile, nessuno ha bacchetta magica, ma bisogna affrontare con serietà».

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Fonte: Ansa Calabria