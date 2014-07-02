Venerdì 4 luglio al Teatro ‘F.Cilea’ la prima dello spettacolo ‘Gli Opposti’

Si terrà venerdì 4 luglio alle ore 20:30 presso il teatro comunale F. Cilea di Reggio Calabria la prima dello spettacolo “Gli opposti”, organizzato dall’associazione “Studio Arte” ( progetto Co.danza re) con il sostegno della provincia di Reggio Calabria ed il patrocinio della parrocchia di S. Sebastiano al crocefisso.

L’intera serata sarà dedicata all’indimenticabile primo volontario del’associazione “Studio Arte”, Cristian Pendini. Sul palco si esibiranno ragazzi diversamente abili e volontari ballerini che metteranno in scena diverse coreografie ideate e studiate durante l’anno.

L’obbiettivo del progetto è quello di favorire l’integrazione sociale attraverso il linguaggio universale della danza, della pittura e del teatro.

Per un anno i partecipanti hanno preso parte a diversi laboratori durante i quali sono state realizzate le scenografie; quadri, stimolando la loro percezione tattile l’espressine dell’emozioni ed il senso estetico. In oltre hanno potuto esprimere le loro emozioni riguardanti le tematiche dello spettacolo attraverso dei pensieri che presenteranno le coreografie.

Quest’anno la Co.danza re ha collaborato con l’associazione Kleos di Roberta Cogliandro, avviando un progetto sperimentale di danza in carrozzina ( Co.danza re Kleos). I partecipanti, provenienti da tutto il Sud Italia si sono messi alla prova un week and al mese ideando e studiando una coreografia che sarà rappresentata allo spettacolo.