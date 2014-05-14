Venti ragazze calabresi al centro Porto Bolaro per la fascia di Miss Mondo

Più di venti ragazze calabresi in gara al Porto Bolaro per il titolo di Miss Mondo Calabria e per il biglietto verso le finali nazionali di Gallipoli, con ospite Gennaro Calabrese

Domenica 18 maggio ore 18 al Porto Bolaro shopping center a Pellaro di Reggio Calabria si svolgerà la finale regionale di Miss Mondo a cura dell’agente Valeria Pellegrino e della direzione artistica Mario Vitolo. Più di venti ragazze provenienti dalla regione per conquistare il titolo di miss mondo calabria e altri titoli che consentiranno ad almeno otto delle venti concorrenti di staccare il biglietto per Gallipoli affascinante location pugliese che tutti gli anni ospita le finali nazionali che quest’anno saranno il 13 di giugno. Ma già il 31 maggio e’ previsto l’arrivo a gallipoli delle 160 miss provenienti da tutta italia.

Nella serata di gala o prefinale del 3 giugno la direzione nazionale proclamerà le 50 ragazze che parteciperanno alla kermesse conclusiva del 13 giugno. Intanto incrociamo le dita per le nostre calabresi protagoniste nel territorio reggino alla finale una serata interamente sponsorizzata dai privati uno spettacolo che tra bellezza e varietà vedrà l’arrivo dell’ospite GENNARO CALABRESE con il suo applaudito spettacolo L’ITALIA VISTA DALLE MILLE VOCI. A presentare la serata Domenico Milani tra i volti piu’ noti di vdeo calabria conduttore e presentatore in vari programmi televisivi attualmente tra i 10 conduttori del laboratorio sperimentale (railab) risorse artistiche della rai, inviato per uno mattina tra le esperienze televisive piu’ importanti. Presente insieme a Domenico MIlani anche Valeria Pellegrino che farà da padrona di casa della kermesse.