Venturato: ‘Da anni non si vede una B di questo tenore’. Parla anche della Reggina

Su TMW sono state riportate le dichiarazioni del tecnico esperto del Cittadella Roberto Venturato. E’ stato interpellato tra le altre cose, anche sul prossimo campionato di serie B, questa la sua considerazione: “Per il livello delle squadre salite dalla C, per quelle retrocesse dalla A e per alcune di quelle rimaste, Empoli e Frosinone su tutte, mi sento di dire che da anni non c’era una B di questo tenore“.

Leggi anche