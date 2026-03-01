Porto di Saline, Verduci: ‘Sbaglia chi usa paletta e secchiello per ridisegnare la linea di costa’

Esordisce così Giovanni Verduci, sindaco di Motta San Giovanni, che nei giorni scorsi ha inviato una nota a Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, manifestando preoccupazione a seguito delle dichiarazioni rilasciate da rappresentanti delle istituzioni in merito all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, con previsione di imminenti interventi, per il dragaggio, il rifacimento dei cassoni cellulari e la riapertura dell’imboccatura del porto di Saline.

“Da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria – continua il sindaco – passando soprattutto per le località Riace Capo, Lazzaro e Bocale, non c’è tratto di costa che non porti i segni di una scelta, compiuta tanti anni fa, rivelatesi nel tempo scellerata, dettata dalla fretta di dover pacare il malcontento e il disagio sociale con la promessa di uno sviluppo industriale che già allora appariva impossibile. Se oggi, ai più, appare errata la decisione di allora di realizzare una struttura portuale con quelle caratteristiche e in quel luogo, allora è da irresponsabili pensare di realizzare oggi a Saline interventi per mantenere lo stesso stato di fatto senza, contestualmente, mettere in sicurezza l’intera unità fisiografica da Melito Porto Salvo a Villa San Giovanni. E questa non è una considerazione di parte, ma è la conclusione di ogni studio, ogni convegno, ogni ricerca portata avanti negli ultimi trent’anni. Era il 6 maggio del 2000 quando, in occasione di un importante convegno studi organizzato proprio a Saline, autorevoli relatori come il rettore Alessandro Bianchi, i professori universitari Giuseppe Albanese, Edoardo Mollica, Giuseppe Mandaglio e soprattutto il luminare e indiscusso protagonista del mondo accademico Paolo Boccotti, giunsero alle stesse conclusioni poi ribadite in un successivo incontro pubblico tenutosi presso la Provincia nel dicembre dello stesso anno. Anche in una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – ricorda Verduci – è accertato che la presenza del porto ha avuto un peso notevole nelle variazioni della linea della riva e nella distribuzione dei sedimenti, determinando forti erosioni e innescando un nuovo processo erosivo con variazioni degli effetti dei moti ondosi e nella distribuzione dei sedimenti stessi”.