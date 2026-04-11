La Regione al Vinitaly 2026, Gallo: ‘Calabria sempre più competitiva’

Verona si tinge di Calabria: 110 aziende, sostenibilità e promozione del territorio con Arsac e Calabria Straordinaria. Il calendario completo degli eventi

La Calabria si presenta da protagonista a Vinitaly 2026 con un’ampia partecipazione di aziende vitivinicole e un programma ricco di eventi. Oltre 110 le aziende di vini, amari e spiriti presenti quest’anno alla manifestazione fieristica che si preannuncia intensa per la Calabria: degustazioni, masterclass, talk e appuntamenti dedicati al rapporto tra vino, turismo e sostenibilità, con il coinvolgimento di istituzioni, operatori ed esperti del settore.

Ampio spazio sarà riservato anche alla promozione integrata del territorio, con Calabria Straordinaria e Arsac impegnate a raccontare un modello di sviluppo che unisce tradizione, innovazione e valorizzazione delle aree interne.

Gallo: “Occasione strategica per la regione”

“Vinitaly rappresenta un’occasione strategica per la nostra regione – dichiara l’assessore regionale Gianluca Gallo–. La presenza di un numero così elevato di aziende conferma la vitalità del comparto vitivinicolo calabrese ed il ruolo della Calabria come territorio dinamico e competitivo, capace di promuovere le proprie eccellenze in un contesto internazionale. Quest’anno, inoltre, la partecipazione della Calabria – conclude Gallo – si arricchisce ulteriormente grazie alla mostra di bottiglie storiche, che racconta la nostra identità e rafforza l’attrattività del padiglione, rendendolo ancora più rappresentativo della nostra storia e della qualità delle nostre produzioni”.

La Regione Calabria conferma la propria presenza a Vinitaly anche con un ricco programma di appuntamenti radiofonici realizzati in collaborazione con Radio2 e Isoradio. Un palinsesto articolato, realizzato in collaborazione con Regione Calabria, Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com, accompagnerà l’intera manifestazione, con trasmissioni in diretta, dal Glass realizzato per l’occasione nel Padiglione 12.

Eventi in città e programma completo Arsac

Si parte sabato 11 aprile, al Vinitaly and The City, dalle ore 18.30, segue poi il Djset di Ema Stokholma per Radio2 presso Piazza dei Signori, nel cuore della città storica di Verona.

Qui in link al programma completo degli eventi.