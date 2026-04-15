Vinitaly, Parisi (Coldiretti Giovani Impresa): ‘Meno burocrazia per i giovani del vino’

“Continuiamo ad investire e ad innovare per una viticoltura che sia espressione dei nostri territori, siamo protagonisti del cambiamento ma dobbiamo ridurre la burocrazia e valorizzare l’impegno dei tanti giovani che presidiano i territori e creano occupazione”, così il Delegato Nazionale Coldiretti Giovani Impresa e Presidente della Federazione di Cosenza Enrico Parisi che ha moderato il talk “Tra successi e futuro del vino italiano” a Casa Coldiretti in occasione della 58esima edizione del Vinitaly in corso a Verona.

All’incontro hanno partecipato giovani viticoltori, il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e professionisti del settore come Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi, Gabriele Valota coordinatore assoenologi giovani oltre a Vincenzo Russo, prof. Ordinario di neuromarketing università IULM, Roberto Costa Presidente della camera di commercio italiana in Uk. A chiudere i lavori il Presidente Coldiretti Ettore Prandini.

Il futuro del vino tra export e innovazione

Durante il dibattito è stato affrontato anche il tema del calo dell’ export che a livello nazionale rispetto all’anno precedente ha registrato un calo del 3,7% con un totale del fatturato pari a 7,78 miliardi. Il comparto vitivinicolo rappresenta 870 mila occupati che lavorano costantemente per valorizzare il vino made in Italy tutelando vitigni autoctoni e valorizzando la distintività del vino. E’ necessario ricordare, sottolinea Coldiretti Calabria , che per poter essere innovativi e sostenibili è doveroso difendere la remuneratività delle aziende dei giovani agricoltori. Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali nodi legati al consumo di vino fra diverse generazioni e dai fabbisogni di investimento che devono incontrare strumenti di credito agevoli per i giovani.

L’Italia del vino come ambasciatrice di valori