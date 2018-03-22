Nuovo raduno per la selezione della Calabria in rosa in preparazione al Trofeo delle Regioni.

La kermesse si svolgerà dal 31 marzo al 3 aprile 2018 in Lombardia con le calabresi che esordiranno il 31 Marzo sul parquet di meda contro la Valle D’Aosta si alleneranno in vista dell’impegno nazionale: la Fip Calabria ha programmato un raduno alle ore 9.15 di domenica 25 Marzo 2018 al PalaBotteghelle per le nate nel 2003 e nel 2004.

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La dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi.

Il Referente Tecnico Territoriale ha convocato gli allenatori Antonella Palumbo, Armando Russo ed Emiliano Scarcello.

Nel ruolo di preparatore fisico ci sarà Peppe Saccone.

Le convocate sono sedici: Per la Centro Basket Catanzaro ci saranno Valeria Alfano e Marta Montebello; da casa Eutimo Locri giocheranno Clara Cavo e Giulia Del Vecchio; la Nuova Jolly è rappresentata da Sara Centofanti, Deborah Onugha e Silvia Triolo; la Smaf Catanzaro scende in campo con Caterina Concolino e Rosaria Lamanna; dalla Basket Pellaro ci sarà Giulia Gilioni; per la Team Basket Kleos la convocata è Mirna Mauro; doppia convocazione per il Villa San Giovanni con Francesca Pellicanò e Silvia Serafino; la Pantera è rappresentata da Giorgia Pia Pellicanò; da Palmi, dalla Gio &Gio ci sarà Benedetta Previtera; dalla Reggio Fiamma, infine, è stata convocata Chiara Siclari.