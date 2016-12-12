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I Versud Etnofolk presentano ‘U Santu Natali’

Concerto di Natale alla riscoperta delle tradizioni popolari il 23 dicembre alle 19 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lazzaro

12 Dicembre 2016 - 13:38 | di Federica Geria

I Versud Etnofolk, locandina del concerto U Santu Natali a Lazzaro

I Versud Etnofolk presentano “U Santu Natali”, Concerto di Natale alla riscoperta delle tradizioni, con lo scopo di recuperare la memoria e le radici della cultura popolare poiché come diceva il grande, per noi punto di riferimento, MIMMO MARTINO “Un popolo senza tradizione è come un albero senza radici, è destinato a morire”.

I Versud Etnofolk vi aspettano il 23/12/2016 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lazzaro RC alle ore 19:00

Evento: https://www.facebook.com/events/732880790221830/

Pagina facebook: https://www.facebook.com/versudetnofolk/

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