I Versud Etnofolk presentano ‘U Santu Natali’
Concerto di Natale alla riscoperta delle tradizioni popolari il 23 dicembre alle 19 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lazzaro
12 Dicembre 2016 - 13:38 | di Federica Geria
I Versud Etnofolk presentano “U Santu Natali”, Concerto di Natale alla riscoperta delle tradizioni, con lo scopo di recuperare la memoria e le radici della cultura popolare poiché come diceva il grande, per noi punto di riferimento, MIMMO MARTINO “Un popolo senza tradizione è come un albero senza radici, è destinato a morire”.
I Versud Etnofolk vi aspettano il 23/12/2016 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lazzaro RC alle ore 19:00
Evento: https://www.facebook.com/events/732880790221830/
Pagina facebook: https://www.facebook.com/versudetnofolk/
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