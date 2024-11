‘Vertical Summer Tour 2015’, Reggio Calabria è pronta

Ormai la grande attesa sta per finire. Dal 15 al 17 agosto il ‘Vertical Summer Tour 2015’ tornerà ad essere l’unico e originale punto di riferimento per tutti quelli che vogliono avere a portata di mano grandi sport come il SUP e il Beach Volley ma anche il divertimento nelle migliori località balneari italiane debuttando a Reggio Calabria, sulla Spiaggia Libera. Un appuntamento importante in una città che è sempre in prima fila quando si tratta di grandi eventi e che può offrire uno scenario naturale unico come quello del Lungomare Falcomatà.

Ogni giorno nel grande Villaggio del ‘Vertical Summer Tour 2015’ gratuitamente per tutti tornei sportivi e gare, animazione, giochi, degustazioni e deejay set per rendere ancora una volta indimenticabile l’estate italiana. Al centro del programma ancora una volta sarà il SUP, lo Stand Up Paddling che ogni anno di più coinvolge appassionati vecchi e nuovi in tutta Italia: il surf che si pratica con l’ausilio di una pagaia sarà proposto grazie alla partnership rinnovata con BIC Sport, azienda leader nel settore degli sport acquatici, che metterà gratuitamente a disposizione il suo materiale tecnico per tutta la giornata con il supporto di istruttori specializzati per far conoscere meglio questo sport. In più ogni pomeriggio in programma la ‘BIC Sup Race’, gara con premi e riconoscimenti per tutti.

Debuttano al ‘Vertical Summer Tour 2015’ Peroni Chill Lemon, l’onda di birra e limone più rinfrescante dell’estate, e per Peroni Forte, intrigante e carismatica come la notte. Stesso discorso per Deezer (www.deezer.com), il primo servizio globale di musica in streaming presente in oltre 180 paesi al mondo e con un catalogo di oltre 35 milioni di brani, partner musicale di ‘Vertical Summer Tour 2015’. Grazie a questa partnership sarà possibile ascoltare le musiche che accompagneranno le varie tappe del tour, direttamente dal profilo ufficiale del ‘Vertical Summer Tour 2015’ su Deezer.

Si rinnovano invece la partnership con Santàl, main sponsor della nazionale di Beach Volley oltre che del Campionato Italiano, che farà parte del Tour con i suoi prodotti unici e inimitabili,come Santàl Plus una bevanda che unisce al gusto della frutta la delicatezza di una goccia di latte per dissetare con gusto l’estate soprattutto durante il divertentissimo torneo Santàl Volley Cup. Torna anche Ricola, che presenta le sue rinfrescanti caramelle e le sue dissetanti tisane in chiave estiva e che animerà la spiaggia con un emozionante torneo di calciobalilla.

Al ‘Vertical Summer Tour 2015’ tornerà anche Volvo come partner che farà muovere tutto lo staff con le Volvo XC60 ma soprattutto proporrà la possibilità di effettuare Test Drive in ogni tappa con Volvo V40 R design e Volvo V40 Cross Country. E ancora Volvo Cardboard, visori tridimensionali per una straordinario test drive virtuale oltre alla promozione della Volvo reality app e numerosi gadget per tutti. Ogni giorno la nota Casa automobilistica sarà anche protagonista del ‘Volvo Boot Camp’, originale percorso ad ostacoli per premiare il miglior mix tra muscoli e cervello.

Altro partner importante per il ‘Vertical Summer Tour 2015’ sarà Nital che proporrà al pubblico la possibilità di provare emozioni indimenticabili con le fotocamere subacquee Nikon ad altissima tecnologia. In particolare COOLPIX AW130, da 16 megapixel che può arrivare sino a 30 metri di profondità, resiste agli urti, al freddo sino a -10° e alla polvere. In più è dotata di supporto NFC e Wi-Fi per connettersi in maniera semplice ad ogni smartphone e condividere con tutti i propri ricordi video.

In più tra i fornitori ufficiali ci sono anche Lauretana e Neon. E accanto al ‘Vertical Summer Tour 2015’ due media partner d’eccezione come il quotidiano nazionale ‘Tuttosport’ e il mensile ‘Pointbreak’, il prescelto dagli appassionati di sport adrenalinici.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Ore 9.30 Apertura Vertical Summer Village

Ore 10 Apertura Area Sport

Ore 11 Playtime

Ore 12.30 Latin dance

Ore 15.30 Torneo di calciobalilla by Ricola

Ore 16.30 Volvo Boot Camp

Ore 17 Bic Sup Race

Ore 17.45 Premiazioni

Ore 18.30 Peroni Dj Set & Balli di Gruppo

