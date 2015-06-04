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Verticalismi ti offre la possibilità di produrre una tua serie a fumetti

Un contest di Verticalismi permette di realizzare l'episodio pilota di una serie a fumetti: in palio albi per 2.000 euro e la possibilità di autoprodurre la serie

04 Giugno 2015 - 18:33 | di Vincenzo Comi

Locandina del contest Verticomics Pilot di Verticalismi, illustrata da Daniele Kota Di Nicuolo
Realizza l’episodio pilota di una serie a fumetti. Al vincitore verrà data la possibilità di autoprodurre la serie e commercializzarla su Verticomics. Sarai giudicato da Bao Publishing, Star Comics, Grrrz, Saldapress, Verticomics, Francesco Artibani, Matteo Farinella, David Messina, Ratigher, Stefano Simeone, Michele Monteleone, Daniele Kota di Nicuolo, Micol Ronchi e Homyatol. Premi:
  • Opera I Classificata:  € 2.000,00 di albi a fumetti dal catalogo Bao Publishing(500), Star Comics(500) ,Grrrzetic(500) e Saldapress(500)a scelta degli sponsor; Gli autori dell’opera prima classificata hanno facoltà di autoprodurre l’intera serie e vendere la versione digitale su Verticomics e utilizzare i canali di Verticalismi per promuoverla. Il ricavato andrà quasi completamente agli autori, Verticomics si riserva una percentuale del 30% necessaria a rimborsare le spese (servizi, tasse, codice isbn, editing, markteting, etc etc.)
  • Opera II Classificata:  € 800,00  di albi a fumetti dal catalogo Bao Publishing(400) e Star Comics(400) a scelta degli sponsor.
  • Opera III Classificata:  € 200,00 di albi a fumetti del catalogo Bao Publishing(100)e Star Comics(100) a scelta degli sponsor.
L’opera dovrà essere realizzata in file Jpeg largo 1536 pixel a risoluzione 300 dpi (questa versione non va caricata ma solo conservata e fornita alla Crew di Verticalismi e Verticomics in maniera tempestiva quando richiesta, la mancata fornitura della versione ad alta risoluzione può comportare la squalifica). Invia una versione con tutte le sue componenti incolonnate in un file formato jpeg, risoluzione 150 dpi, 1280 pixel di larghezza obbligatoria e lunghezza libera. Il termine ultimo per inviare i lavori è il 9 settembre 2015. Per partecipare condividi questa pagina http://www.verticalismi.it/contest-verticomics-2015-pilot/ su Facebook o Twitter inserendo nel testo del post del link l’hashtag #verticalismi. Se non hai account su Verticalismi creane uno in pochi secondi utilizzando il tuo account facebook. Clicca in alto a destra su REGISTRATI. Segui il contest anche su Verticalismi FacebookVerticalismi TwitterVerticomics FacebookVerticomics TwitterVerticomics TumblrVerticomics Instagram. L’illustrazione della locandina è stata realizzata da Daniele “Kota” Di Nicuolo.





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