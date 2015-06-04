Verticalismi ti offre la possibilità di produrre una tua serie a fumetti
Un contest di Verticalismi permette di realizzare l'episodio pilota di una serie a fumetti: in palio albi per 2.000 euro e la possibilità di autoprodurre la serie
04 Giugno 2015 - 18:33 | di Vincenzo Comi
Realizza l’episodio pilota di una serie a fumetti. Al vincitore verrà data la possibilità di autoprodurre la serie e commercializzarla su Verticomics. Sarai giudicato da Bao Publishing, Star Comics, Grrrz, Saldapress, Verticomics, Francesco Artibani, Matteo Farinella, David Messina, Ratigher, Stefano Simeone, Michele Monteleone, Daniele Kota di Nicuolo, Micol Ronchi e Homyatol. Premi:
- Opera I Classificata: € 2.000,00 di albi a fumetti dal catalogo Bao Publishing(500), Star Comics(500) ,Grrrzetic(500) e Saldapress(500)a scelta degli sponsor; Gli autori dell’opera prima classificata hanno facoltà di autoprodurre l’intera serie e vendere la versione digitale su Verticomics e utilizzare i canali di Verticalismi per promuoverla. Il ricavato andrà quasi completamente agli autori, Verticomics si riserva una percentuale del 30% necessaria a rimborsare le spese (servizi, tasse, codice isbn, editing, markteting, etc etc.)
- Opera II Classificata: € 800,00 di albi a fumetti dal catalogo Bao Publishing(400) e Star Comics(400) a scelta degli sponsor.
- Opera III Classificata: € 200,00 di albi a fumetti del catalogo Bao Publishing(100)e Star Comics(100) a scelta degli sponsor.
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