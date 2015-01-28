Verybello.it,il sito per la promozione degli eventi durante l’Expo 2015 :un disastro

di Fabiana Tripodi

E’ uscito da pochi giorni il sito per la promozione di eventi in tutta Italia, in occasione dell’Expo di Milano 2015. Su www.verybello.it sono presenti più di 1000 eventi per orientarsi tra tutti gli avvenimenti in programma da Maggio a Ottobre di quest’anno,divisi in dodici categorie. Visitando il sito e selezionando il periodo d’interesse, si ottengono una serie di schede e contenuti,mappe e link.

La notizia è stata accolta in un primo momento con molta curiosità e interesse,un’idea buona e anche utile, se non fosse per il fatto che successivamente l’entusiasmo si è trasformato in critiche e ironia per quanto riguarda l’ideazione, la realizzazione e la gestione. Centinaia le domande alle quali il Ministro dei Beni,delle Attività culturali e del Turismo ,Dario Franceschini ha dovuto rispondere. Si parla di errori di progettazione, della mancanza di Calabria e Sicilia, che in un secondo momento sono state aggiunte,della versione solo italiana, di un sito che dovrebbe servire più ai turisti stranieri (sembra che quella inglese arriverà a breve), ma addirittura si è parlato proprio oggi di una illegittima pubblicazione di foto e immagini prese da internet senza citazione di autori e senza aver chiesto il permesso di utilizzarle. Errori inaccettabili soprattutto per un’iniziativa nata per promuovere la cultura italiana nel mondo.