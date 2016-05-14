Vespa e Ferrari insieme sul Lungomare reggino

Settant’anni di un icona assoluta delle due ruote da festeggiare con centinaia di modelli di tutte le generazioni, accanto alle auto sportive più famose del mondo. Appuntamento per domenica 15 maggio. La cornice non poteva essere più bella e suggestiva, quella del Lungomare Falcomata di Reggio Calabria.

La ricorrenza però, meritava un palcoscenico tanto importante ed il lungo lavoro necessario a confezionarlo per il 15 maggio: la mitica Piaggio Vespa compie settant’anni, splendidamente portati attraverso una continua evoluzione tecnica e stilistica che ha via via sposato le tendenze delle varie epoche della nostra società.

Tutti i Vespa Club limitrofi al bacino calabrese e quello ufficiale nazionale, affidano anche alla città dello Stretto l’onore di festeggiare questa straordinaria ricorrenza che vedrà centinaia di Vespe invadere piacevolmente la passeggiata reggina, chiusa al traffico dalle prime ore del mattino sino alle 16,30.

A fare da cornice molto momenti di intrattenimento e la presenza anche dello Scuderia Ferrari Club di Reggio Calabria, che sarà presente con una propria rappresentanza di soci e vetture del Cavallino Rampante. Un evento che ha tutti i connotati per definirsi speciale e che soddisferà il palato degli amanti delle due quanto delle quattro ruote, con una coppia di icone dell’industria e dell’ingegno nazionale affiancati in una giornata di festa, accomunati da una storia gloriosa.