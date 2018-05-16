Il soprano e il tenore Francesco Zingariello in scena con i bambini dell'istituto in un matinée e in uno spettacolo serale a Rende

Si terrà venerdì 18 maggio alle 12,30 al Cineteatro Garden di Rende l’incontro con la stampa nel corso del quale la celebre soprano Katia Ricciarelli, il direttore artistico della Camerata delle Arti, Francesco Zingariello e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mangone – Grimaldi”, Mariella Chiappetta, illustreranno i particolari del progetto “Vi canto una storia – l’opera dedicata a tutti” che vedrà sul palco, in un matineè alle 11 e in uno spettacolo serale alle 21, Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello in scena con i bambini dell’ìstituto che interpreteranno cori da celebri opere tra cui “Il barbiere di Siviglia”, “Il flauto magico”, “L’elisir d’amore”.

Lo spettacolo, realizzato dalla Camerata delle Arti di Matera, diretta dal tenore Francesco Zingariello, conta su un cast di tutto rispetto composto dai solisti dell’Opera Studio 2.0: Lucia Lattari, soprano; Nicola Malagnini, tenore; Eldar Ahkmedov, baritono; Cesare Filiberto Tenuta, basso, e dai musicisti dell’Ensemble di Puglia e Basilicata (Francesco Zingariello, pianoforte e voce recitante; Carmine Fortunato, violoncello; Vito Giampaolo, clarinetto).

Il progetto è nato dal libro “Vi canto una storia” scritto da Katia Ricciarelli e Marco Carrozzo nel quale la celebre soprano, che il prossimo anno festeggerà i suoi 50 anni di carriera, trasforma in fiabe le trame di alcuni dei più famosi esempi del melodramma.

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