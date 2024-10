Reggio, lungomare chiuso al traffico anche d’estate: la nuova disposizione comunale

La via marina di Reggio Calabria resterà chiusa al traffico veicolare ancora per un po'

Nella giornata di ieri, lunedì 1 giugno, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, ha reso nota la nuova disposizione sulle “Modifiche alla circolazione stradale nel fine settimana”.

Non troppo tempo fa, il Comune ha infatti deciso di ampliare lo spazio dedicato a pedoni e ciclisti. Un’idea nata dal sindaco Giuseppe Falcomatà durante l’inizio della fase 2 al fine di non creare assembramenti e che, in breve tempo, ha riscosso il consenso dei cittadini. I reggini, infatti, sono felici di poter godere, finalmente a pieno del km più bello d’Italia.

Quella del ‘largomare‘ istituito in questi ultimi weekend è stata una sorta di prova generale per capire se l’idea fosse realizzabile anche durante il resto dell’anno. A quanto pare, la decisione è stata per ora presa visto che l’amministrazione ha stabilito una proroga.

“Tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e tutti i sabato e le domeniche dalle ore 07:00 alle ore 20:00 ricadenti nel periodo compreso tra il 12.06.2020 e il 12.07.2020 è stato disposto:

il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in piazzale stazione Lido Sud, Centro e Nord;

in corso prof. Italo Falcomatà nel tratto compreso tra piazza Indipendenza e la salita Ernesto Basile (già rampa Spanò Bolani/Cattolica dei Greci);

nelle rampe di collegamento tra il viale Matteotti e lo stesso corso prof. Italo Falcomatà ricadenti nel tratto compreso tra piazza indipendenza e la salita Ernesto Basile;

interdizione alla circolazione dei veicoli a motore sul lungomare Falcomatà;

istituzione del doppio senso di circolazione sul corso Matteotti”.

Per leggere l’ordinanza integrale, CLICCA QUI.