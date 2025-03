Reggio, alla Metrocity il confronto sulla viabilità d’accesso al comune di Platì

Viabilità al centro del confronto fra il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, il dirigente alla Viabilità, Lorenzo Benestare, ed una folta rappresentanza di cittadini del Comune di Platì, accompagnati dal sindaco e dal vicesindaco, Rosario Sergi e Giovanni Sarica. In particolare, il confronto si è concentrato sulle condizioni della Sp79 dir, al centro di numerosi interventi da parte dell’Ente per migliorarne, nell’ambito delle proprie competenze, la percorribilità.

Il vicesindaco Carmelo Versace ha chiesto al sindaco Sergi di «verificare la possibilità di riavviare, da subito, il servizio di scuolabus, stante anche la mancanza di disposizioni inagibilità o di chiusura della piccola arteria che collega alcune frazioni del centro locrideo».

«Con i tecnici della Città Metropolitana – ha ribadito il vicesindaco – nel pomeriggio di domani torneremo ad incontrare la comunità platiese proprio sulla “Sp79 dir” per sincerarci, in prima persona, dell’andamento dei lavori in corso e delle criticità della strada sottoposte all’attenzione da parte della delegazione di residenti incontrata a Palazzo Alvaro».

Per Versace, dunque, si è trattato di «un incontro proficuo che ha permesso di ascoltare, dalla viva voce nostri concittadini, le difficoltà legate alla sospensione, ormai da due anni, del trasporto pubblico locale».

«Questa – ha spiegato – non essendo una funzione in dote alla Città Metropolitana, ma piuttosto alla Regione, rientra all’interno delle rivendicazioni che, da anni, stiamo portando avanti nei confronti della Cittadella sul trasferimento delle deleghe. In ogni caso, domani saremo a Platì per mettere a fuoco, ancor di più, i problemi della comunità così da permettere, all’amministrazione comunale, di poter curare il proprio territorio per evitare che, un Comune dall’importanza storica, possa sentirsi lasciato solo».

«La Città metropolitana – ha concluso Versace – prova a stare accanto a tutti gli enti locali, fino a dove può con tutte quelle che sono le proprie disponibilità economiche. Comunque, val la pena ricordare come, ormai un mese fa, sia stato organizzato un tavolo in Prefettura, egregiamente condotto dal prefetto Carla Vaccaro, durante il quale sono state poste in evidenza due delle criticità le cui soluzioni sono state oggi ribadite ai cittadini di Platì. A quel tavolo erano presenti l’Anas, la Protezione civile e la Regione. Ecco, ancora stiamo aspettando che la Regione, sul punto, batta almeno un colpo».

A margine dell’incontro con la delegazione dei cittadini il Vicesindaco di Platì Giovanni Sarica ha ribadito piena soddisfazione per il lavoro promosso dalla Città Metropolitana in tema di viabilità. «Ringrazio la Metrocity per aver accolto le preoccupazioni della comunità – ha affermato – mettendo in campo, già prima della giornata odierna, una serie di interventi per ovviare alle criticità che sono state sollevate. Conosciamo perfettamente le difficoltà economiche che si registrano nell’ambito del settore viabilità, con problematiche ataviche sulle quali la Città Metropolitana sta tentando di offrire delle risposte concrete, nonostante l’assenza di altri enti competenti come la Regione Calabria che, come sottolineato dal Vicesindaco Versace, invece risultano ad oggi ancora del tutto inadempienti».