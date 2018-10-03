Il Centro Ellinomatheia propone 30 ore di lingua e cultura greca contemporanea, musica, cinema e tradizioni grecocalabresi: si parte a metà ottobre a Reggio e Condofuri

La Calabria greca, le associazioni ellenofone e tutti coloro che si sentono Greci dalle proprie origini meritavano una vera opportunità per conoscere la lingua e la cultura greca contemporanea, stringere i rapporti con la madrepatria e sentirsi più vicini al mondo ellenico.

Il “Viaggio in Grecia” è un progetto ideato e promosso dal Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria diretto dalla Prof.ssa Vasiliki Vourda, sponsorizzato e fortemente voluto dalla compagnia leader nei trasporti marittimi SUPERFAST FERRIES; l’obiettivo primario è di offrire un corso completamente gratuito di alta qualità a chi ama la Grecia e la cultura greca e desidera coltivare la propria passione in modo istruttivo e piacevole.

Le lezioni del corso saranno arricchite da moduli di cultura neoellenica e grecocalabra (musica, balli, poesia, cucina, tradizioni, costumi) e proiezioni di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il Centro ELLINOMATHEIA ringrazia gli Assessorati alle Minoranze Linguistiche della Città di Reggio Calabria e del Comune di Condofuri per aver accolto con grande entusiasmo questo progetto ed aver offerto la loro preziosa collaborazione. Il “Viaggio in Grecia”, infatti, partirà contemporaneamente in entrambi i comuni la metà del mese di ottobre 2018 e avrà la durata complessiva di 30 ore.