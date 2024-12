Calabria, scoperti oltre 11 mila litri di gasolio ‘dopato’ pronto per la vendita

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM), nell’ambito di una mirata attività info-investigativa finalizzata ad accertare la conformità alla legge del carburante immesso nel mercato, ha eseguito dei controlli finalizzati ad individuare l’eventuale commercio ed utilizzo di gasolio adulterato nel territorio del vibonese.

Gli interventi, che si inquadrano nell’alveo del protocollo d’intesa sottoscritto il 3 aprile dello scorso anno tra la Guardia di Finanza e ADM, sono stati preordinati a garantire il regolare assolvimento degli obblighi impositivi, il corretto funzionamento dei sistemi di erogazione delle stazioni di rifornimento, la qualità del prodotto venduto nonché la trasparenza dei prezzi al consumatore. L’attività eseguita ha permesso di accertare oltre 11.000 litri di gasolio adulterato, stoccati nelle cisterne di due distinti distributori stradali, collegate all’erogatore e quindi pronti per la vendita al pubblico. Nel dettaglio, i Finanzieri, e i funzionari doganali, hanno prelevato dei campioni del prodotto petrolifero che, sottoposti preliminarmente all’analisi chimica grazie al laboratorio mobile messo a disposizione dalla Direzione Regionale Campania di ADM, hanno confermato che il gasolio in questione era caratterizzato da un grado di infiammabilità inferiore rispetto a quello consentito dalla legge. Tale circostanza era principalmente dovuta alla presenza di altri prodotti che, miscelati al gasolio, abbassavano la capacità di combustione del carburante venduto agli automobilisti.

L’esame suppletivo eseguito sui campioni dal Laboratorio Chimico ADM di Catania, ha confermato l’esito dei primi accertamenti. Di conseguenza, i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per i delitti di frode nell’esercizio del commercio e di sottrazione al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, col contestuale sequestro preventivo d’urgenza del prodotto, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, a cui si sommano anche le sanzioni amministrative pecuniarie ed il recupero dell’accisa evasa, applicabili in base alla normativa vigente.

Per altro, uno dei due distributori stradali è anche sottoposto all’amministrazione giudiziaria, in quanto già sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca in base alla legislazione antimafia, nell’ambito di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Catanzaro per fatti di criminalità organizzata.

L’attività di servizio si inserisce nel contesto del quotidiano impegno del Corpo e dell’Agenzia delle Monopoli, al conseguimento dell’obiettivo comune di garantire un livello adeguato di sicurezza dei prodotti energetici ed è il risultato di una piena valorizzazione delle sinergie istituzionali che consolidano i rapporti di cooperazione, di supporto reciproco e di complementarietà delle due Amministrazioni, garantendo il pieno coordinamento operativo per il contrasto dei traffici illeciti. Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.