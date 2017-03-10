City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Vibo Valentia candidata a Capitale Italiana della Cultura 2020

La sfida lanciata dal Centro di Aggregazione Sociale Amicizia e Solidarietà parte dal basso: se ne parla sabato 11 marzo al Cas

10 Marzo 2017 - 15:39 | di Federica Geria

Sala del Centro di Aggregazione Sociale Amicizia e Solidarietà di Vibo Valentia

Vibo Valentia candidata a Capitale Italiana della Cultura 2020: della sfida lanciata dal Centro di Aggregazione Sociale Amicizia e Solidarietà, se ne parlerà domani, sabato 11 marzo, alle ore 17 nella sala riunioni del Cas, in via Enrico Gagliardi. Ospiti dell’incontro, incentrato sulla cultura, e coordinato da Vincenzo Neri (presidente Officina Promozione Civica), saranno lo scrittore e avvocato Domenico Sorace, il soprano Emilia Grandinetti e il musicista Nino Neri. L’introduzione sarà curata dal presidente Michele La Rocca dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Raimondo Bellantoni e del vice presidente della Provincia Alfredo Lo Bianco. Sobo state invitate a partecipare tutte le autorità del territorio.

“Il Centro ha deciso con il suo direttivo di lanciare una sfida ambiziosa e difficile – spiega il segretario – Guido Maduli – noi crediamo che partendo dal basso, dalle associazioni, dai cittadini si possa iniziare un movimento in grado di dare nuova linfa alla città e al territorio. Per questo abbiamo condiviso tutti l’idea del nostro presidente. Provare non costa nulla. Ma vogliamo lasciare una città migliore ai nostri figli e nipoti”?

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Capitale della CulturaVibo Valentia Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?