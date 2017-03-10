Vibo Valentia candidata a Capitale Italiana della Cultura 2020: della sfida lanciata dal Centro di Aggregazione Sociale Amicizia e Solidarietà, se ne parlerà domani, sabato 11 marzo, alle ore 17 nella sala riunioni del Cas, in via Enrico Gagliardi. Ospiti dell’incontro, incentrato sulla cultura, e coordinato da Vincenzo Neri (presidente Officina Promozione Civica), saranno lo scrittore e avvocato Domenico Sorace, il soprano Emilia Grandinetti e il musicista Nino Neri. L’introduzione sarà curata dal presidente Michele La Rocca dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Raimondo Bellantoni e del vice presidente della Provincia Alfredo Lo Bianco. Sobo state invitate a partecipare tutte le autorità del territorio.

“Il Centro ha deciso con il suo direttivo di lanciare una sfida ambiziosa e difficile – spiega il segretario – Guido Maduli – noi crediamo che partendo dal basso, dalle associazioni, dai cittadini si possa iniziare un movimento in grado di dare nuova linfa alla città e al territorio. Per questo abbiamo condiviso tutti l’idea del nostro presidente. Provare non costa nulla. Ma vogliamo lasciare una città migliore ai nostri figli e nipoti”?