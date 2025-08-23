Vibo, militari aggrediti a calci e pugni durante il controllo di una moto d’acqua

Grave episodio ieri pomeriggio a Vibo Valentia nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”. Durante un controllo a una moto d’acqua, due militari della Capitaneria di Porto, il 2° Capo Aiutante Piero Conforti e il Sottocapo Aiutante Giovanni Grande, sono stati violentemente aggrediti dalle persone sottoposte al controllo.

Secondo quanto reso noto dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, i soggetti fermati avrebbero reagito senza motivo salendo a bordo dell’unità della Guardia Costiera e colpendo i militari con calci e pugni.

Intervento delle forze dell’ordine

L’immediato intervento di un’altra motovedetta della Guardia Costiera e di un mezzo della Guardia di Finanza ha permesso di bloccare la situazione. Un soggetto è stato posto agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini del ROAN della Guardia di Finanza, della Squadra Mobile di Vibo Valentia e della Guardia Costiera per identificare gli altri responsabili.

Feriti i due militari

I due militari sono stati trasportati all’ospedale di Vibo Valentia, dove ai sanitari è stato diagnosticato a uno la frattura dello zigomo e a entrambi traumi contusivi.

Il Comando generale ha espresso la “massima vicinanza e solidarietà ai colleghi, condannando con fermezza questo vile atto contro chi ogni giorno svolge con dedizione il proprio dovere al servizio del Paese”.

Operazione “Mare e laghi sicuri”

Dal 16 giugno a oggi, l’operazione ha visto impegnati oltre 3.000 donne e uomini, supportati da 400 unità navali e 16 mezzi aerei. I controlli effettuati sono stati 172mila, con 8.300 verbali amministrativi elevati e 374 comunicazioni di reato inviate all’autorità giudiziaria.

Grazie a questo dispositivo sono state tratte in salvo oltre 1.100 persone e soccorse circa 350 unità da diporto.

L’impegno della Guardia Costiera – ribadisce la nota – proseguirà per tutta la stagione estiva “a tutela dei bagnanti e della sicurezza in mare”.

Fonte: Ansa Calabria