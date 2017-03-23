A Vibo Valentia l’incontro contro le Mafie ‘Peppone e don Camillo’

Contro le Mafie “Peppone e don Camillo”, questo il titolo dell’incontro programmato dal Centro di Aggregazione “Amicizia e Solidarietà”, in collaborazione con Officina Promozione Civica, allle ore 17,30. Vincenzo Neri, che modererà l’incontro, converserà con l’on. Peppino Lavorato, ex sindaco di Rosarno e simbolo della lotta alla ndrangheta, e con mons. Peppino Fiorillo, presidente provinciale di Libera.

“Abbiamo deciso di dare un seguito a Vibo della manifestazione di Locri- spiega il presidente Michele La Rocca – proseguendo nell’impegno sociale intrapreso dal nostro insediamento. Sono tante le iniziative che abbiamo in cantiere e sono veramente soddisfatto delle sinergie operative con associazioni del territorio che stiamo portando avanti. Ricordo che da giorni è attivo lo Sportello di Ascolto Anti-Violenza è aperto nella sede del Centro nei giorni di martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,00 in collaborazione con il Cav ViVa. Mentre venerdì 31 marzo presso il Centro si effettuerà uno screening gratuito della pressione e del diabete dalle 17,30.”