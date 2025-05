Vibonese: le forti dichiarazioni di Facciolo sull’arbitraggio nella gara di Siracusa

Le dichiarazioni di mister Facciolo al termine della gara persa contro la Reggina, in risposta alle contestazioni del pubblico amaranto rispetto all’atteggiamento della compagine rossoblu: “Oggi c’era in palio una semifinale play off, non una partita come tutte le altre, valeva un passaggio di turno e quindi una possibilità di ripescaggio. Noi siamo la Vibonese, non siamo la Reggina che ha storia e tutto quello che volete, ma anche noi ci giocavamo la finale. Il presidente Caffo ci ha detto proviamo a vincere perchè farò domanda di ripescaggio, il mio sogno è quello di allenare in Lega Pro, cosa faccio se c’è una mezza possibilità, ovviamente me la gioco.

Leggi anche

Degli arbitri non voglio parlare. A Siracusa non ci facevano superare la metà campo, cosa dobbiamo fare, prendere quattro mesi di squalifica? Quelli che ci sono bisogna accettarli e andare avanti sperando che migliori la situazione. Nessun rimpianto, io volevo che questa squadra proponesse calcio, lo ha fatto per tante domeniche, probabilmente qualche partita in casa andava giocata meglio a livello calcistico, ma capisco che trentaquattro partite sono tante. Il presidente a inizio anno ci ha chiesto almeno i play off, altre squadre con organici costruiti per fare meglio sono arrivate dietro”.