Vibonese-Reggina: le formazioni ufficiali. Novità nel tridente offensivo amaranto
Porcino torna titolare, Gatto confermato nell'undici iniziale
21 Settembre 2025 - 13:58 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Vibonese-Reggina, gara valida per la 3ª giornata del campionato di Serie D girone I:
Le formazioni
VIBONESE (3-5-2): Ferilli; Galizia, Caiazza, Di Corato; Keita, Di Gilio, Bucolo, Carnevale, Bonotto; Musy, Balla. All. Esposito
A disposizione: Marano, Selemby, De Salvo, Marsico, Castillo, Fragalà, Adragna, Mariani, Maya
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, D. Girasole, Gatto; Porcino, Laaribi; Barillà, Di Grazia, Ferraro, Grillo. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Adejo, Distratto, Mungo, Correnti, Ragusa, Edera, Lanzillotta, Montalto
Arbitro: Bruno Tierno (Sala Consilina). Assistenti: Leonardo Grimaldi (Bari), Gabriele Federico (Agropoli)