Vibonese: stadio tutto aperto, video emozionale e l’invito ai tifosi

Terza giornata del campionato di serie D ed è già clima da sfida cruciale. La Reggina, dopo la falsa partenza, ha conquistato una preziosa vittoria con la Nissa al Granillo e adesso cerca continuità in questo ciclo di partite in calendario ravvicinate e tutte contro formazioni importanti.

Leggi anche

A partire dalla sfida di domenica al “Razza” con la Vibonese. E sono soprattutto i padroni di casa a vivere questi giorni di avvicinamento cercando di coinvolgere il più possibile i tifosi rossoblu attraverso inviti a riempire lo stadio, video emozionali, aprendo ogni settore dello stadio. Questo il post pubblicato sulla pagina social della Vibonese: “Il derby è arrivato. Botteghino aperto già oggi dalle 15:00 alle 18:00 e domani a partire dalle 10:00. RIEMPIAMO IL “LUIGI RAZZA”.