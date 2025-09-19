Reggina: mister Trocini parla dei calciatori mai utilizzati

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Vibonese-Reggina, mister Trocini ha risposto anche alle domande su alcuni calciatori mai utilizzati:

“Di Venosa perchè mai convocato? Le mie sono sempre scelte tecniche. Rizzo e Pellicanò sono giovani bravi, calciatori che possono darci una mano. E altrettanto vero che noi abbiamo deciso di giocare con tre Over davanti e tre a centrocampo, una decisione che porteremo avanti ma non è detto che sia definitiva. Parliamo di elementi interessanti e che durante la settimana nel corso degli allenamenti fanno vedere cose buone”.