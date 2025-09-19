Reggina: Trocini sulla Vibonese e le scelte. Passaggio su Ferraro e Montalto

Seconda trasferta stagionale per la Reggina, terza partita di campionato. Dimenticare l’esordio e prendere il meglio dalla gara giocata e vinta contro la Nissa al Granillo, per dare seguito al prezioso successo. Mister Trocini in conferenza stampa: “Decisamente una settimana migliore, lavorare dopo una vittoria è diverso. Giorno dopo giorno vedo i ragazzi crescere e questo è un ottimo segnale.

La mia idea è sempre quella di affrontare una partita per volta, non sai mai come ne esci e quindi testa a domenica e poi penseremo alla Gelbison. La partita con la Nissa? Nelle situazioni che hanno prodotto occasioni per gli avversari ci sono state attente valutazioni. Su quella di De Felice c’era ancora Palumbo in fase di recupero dopo un colpo, su quella del tre contro uno, molti dei nostri erano concentrati chi a esultare, poi a protestare per il gol non assegnato. Ho detto ai ragazzi che non va bene. Per il resto non ho visto altre occasioni per gli avversari.

Vibo è una trasferta difficile, squadra da sempre competitiva che punta quantomeno ai play off, con giocatori di categoria.

In Palumbo ci vedo qualità ed è stato utilizzato con continuità per questo, Gatto non l’ho messo prima perchè aveva bisogno di conoscere meglio determinati meccanismi e non era al meglio della forma. Ho la convinzione che con la crescita fisica e tecnica della squadra, tutti ne avranno benefici. Ho tanti centrocampisti a disposizione e tanti anche in attacco, deve crescere il collettivo. Montalto e Ferraro? Sono giocatori forti ma settimanalmente qualcuno deve rimanere fuori, scelte dettate da diverse cose, ma anche la verifica di come rispondono da titolari o da subentrati. Vi assicuro che è un piacevole problema.

Rizzo e Pellicanò ci daranno una mano. Giocatori interessanti che in settimana fanno tante cose buone”.