Reggina: adesso chi gioca? Il ‘piacevole problema’ di Trocini in attacco

La Reggina ha qualità. Soprattutto davanti. È il classico “piacevole problema”: tanti giocatori, tutti forti. La concorrenza è alta e le decisioni pesano.

Esterni: Grillo paga, Edera ancora fermo

Sugli esterni, in quattro si giocano il posto. Al momento il sacrificato è Grillo. In molte squadre partirebbe titolare, in amaranto ha trovato grande concorrenza. Edera non ha ancora esordito. Un problema muscolare lo tiene ai box.

Il ballottaggio al centro dell’attacco

In Coppa Italia ha giocato Ferraro. Alla prima di campionato col Favara è toccato a Montalto. Con la Nissa di nuovo Ferraro. Rotazioni vere, senza gerarchie rigide. Ma in occasione dell’ultima partita, il centravanti ex Sambiase ha inciso. Gol partita, un altro sfiorato: per l’arbitro la palla non ha oltrepassato interamente la linea. Nel secondo tempo ha lambito la doppietta con una grande giocata, stato di forma alto, fiducia in crescita e prestazione che ha messo dentro anche una straordinaria generosità.

Montalto non starà a guardare. Vuole la maglia. È l’acquisto di punta dell’ultimo mercato. Esperienza, carisma, gol nelle corde. Spinge per tornare dal 1’.

Verso Vibo: il dubbio di mister Trocini

La trasferta di Vibo impone scelte. Togliere Ferraro, adesso, è complicato, ma escludere Montalto pesa.

La sensazione? Decideranno i dettagli, la settimana di allenamenti, la lettura dell’avversario e il momento di forma. Vedremo.