Vibonese-Reggina: designato l’arbitro per la direzione della gara

Nelle prime due giornate di campionato sono stati diversi gli errori arbitrali distribuiti un pò in tutte le gare. La Reggina è tra le squadre che ne ha subìti di più, ma questo è l’andazzo in una categoria come la serie D.

Per la sfida al “Razza” contro la Vibonese, gara valida per la terza giornata del girone I della serie D, in programma domenica 21 settembre, ore 15, è stato designato il signor Bruno Tierno di Sala Consilina, che sarà coadiuvato dai signori Leonardo Grimaldi di Bari e Gabriele Federico di Agropoli.