Reggina: le condizioni dei tre infortunati. A breve sapremo tutto
Preoccupa la botta al ginocchio subìta dal portiere Lagonigro
19 Settembre 2025 - 09:13 | Redazione
Tre interrogativi accompagnano la vigilia della Reggina in vista della sfida di domenica contro la Vibonese. Sono quelli legati alle condizioni di tre giocatori ancora alle prese con problemi fisici e sui quali si attendono aggiornamenti ufficiali.
Il primo riguarda Edera, esterno che aveva svolto tutta la preparazione ma che non è mai sceso in campo in una gara ufficiale. Prima fermato da un virus intestinale, poi da un fastidio muscolare, il calciatore sembra ormai vicino al recupero completo.
Situazione più complessa per Rosario Girasole, difensore centrale fermato da una distorsione al ginocchio, con tempi di recupero che restano da valutare.
Infine c’è il caso di Lagonigro, portiere che ha rimediato un duro colpo al ginocchio, costretto ad abbandonare il campo la settimana scorsa e quindi in dubbio per la partita che si giocherà tra due giorni. Ne sapremo di più in occasione della conferenza stampa di mister Trocini programmata per le 12 di oggi (venerdi).