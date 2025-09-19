Vibonese-Reggina: nuovo aggiornamento sui biglietti venduti nel settore ospiti

L’entusiasmo è tornato dopo il successo con la Nissa. Ma i tifosi amaranto, in realtà, non hanno mai mollato e così anche a Vibo Valentia ci saranno in buon numero: al momento sono circa 450 i biglietti venduti per il settore ospiti del “Razza”. All’inizio non sono mancate le resistenze per il prezzo dei tagliandi, giudicato alto da molti. Nonostante ciò, la risposta del pubblico non è mancata.

Gli ultras guideranno il sostegno come sempre. Accanto a loro tanti altri sostenitori in trasferta. Come spesso accaduto negli anni, una gara fuori casa “rischia” di trasformarsi in una partita dal sapore casalingo.

Cori, bandiere, colore. Una spinta importante per la squadra nel match con la Vibonese. L’obiettivo è dare continuità alla vittoria e capitalizzare il momento.