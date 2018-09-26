Il presidente della Reggina Praticò, dopo la gara con il Bisceglie, parla della vicenda Granillo: l'attesa per commissione di vigilanza e GOS e il timore per l'immagine

A pochi giorni dalla gara contro il Bisceglie, il presidente Praticò ha detto la sua intervistato dai colleghi di Gazzetta del Sud. Un passaggio sulla preziosa vittoria, poi ovviamente l’attenzione rivolta a quanto sta accadendo in questi giorni riguardo la questione Oreste Granillo: “Sono dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare. I tifosi e la città non meritano di assistere a questi lunghi tira e molla. Le regole adesso sull’agibilità degli stadi sono rigide.

Sono preoccupato in vista della prossima sfida interna, non vorrei ci fossero altre brutte sorprese. Spero la situazione possa sbloccarsi per poi partire con la prevendita. L’incertezza danneggia la società.

L’ipotesi di non giocare al Granillo non voglio prenderla in considerazione, per noi sarebbe un enorme danno di immagine. Stamattina si riunisce la commissione di vigilanza, per verificare se le criticità della scorsa settimana siano state risolte. Da Palazzo S. Giorgio si dicono fiduciosi. Domani sarà il giorno del GOS per dare l’ok allo svolgimento della gara, ma non c’è certezza neanche sull’orario di inizio. Abbiamo chiesto l’anticipo alle 14,30”.