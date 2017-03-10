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Neri: ‘Risolta questione ex Sial’

Il vicesindaco annuncia la soluzione per gli ispettori e informatori ambientali: i prossimi passi per le spettanze arretrate

10 Marzo 2017 - 10:13 | di Pasquale Romano

Armando Neri, vicesindaco di Reggio Calabria con delega al Personale

“Risolta la questione degli ispettori e informatori ambientali ex Sial”. Lo comunica in una nota il Vicesindaco con delega al Personale Armando Neri.

“Nei prossimi giorni si procederà finalmente al pagamento delle spettanze arretrate – ha aggiunto Neri – e gli uffici sono già al lavoro, su indirizzo del sindaco, per risolvere in via definitiva la questione e fare in modo che non vi siano più ritardi sull’erogazione degli stipendi e le mensilità siano pagate con regolarità”.

“Ringrazio per l’impegno ed il risultato raggiunto – prosegue il vicesindaco Neri – i dirigenti ed i funzionari dei settori Risorse Umane e Finanze, nonché l’Assessore Irene Calabrò, per il prezioso lavoro svolto”.

“L’Amministrazione Falcomatà- ha concluso Neri – è quella che più di tutte in questi anni ha tutelato il lavoro ed i diritti dei lavoratori, raggiungendo i risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti, pur in una condizione finanziaria di partenza non certo confortante. Lo stesso impegno che è stato applicato nella vicenda dei lavoratori ex Sial che rendono un servizio importante all’intera collettività”.

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