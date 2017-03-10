Neri: ‘Risolta questione ex Sial’

“Risolta la questione degli ispettori e informatori ambientali ex Sial”. Lo comunica in una nota il Vicesindaco con delega al Personale Armando Neri.

“Nei prossimi giorni si procederà finalmente al pagamento delle spettanze arretrate – ha aggiunto Neri – e gli uffici sono già al lavoro, su indirizzo del sindaco, per risolvere in via definitiva la questione e fare in modo che non vi siano più ritardi sull’erogazione degli stipendi e le mensilità siano pagate con regolarità”.