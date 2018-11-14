Riceviamo e pubblichiamo – “La Società Sudauto Srl, Concessionaria d’Auto di Reggio Calabria, con sede in Via Vecchia Pentimele 75/83, a seguito del tragico incidente avvenuto giorno 02 Novembre 2018 di fronte i propri locali, in Via SS 18, intende comunicare il proprio disappunto e indignazione per quanto accaduto, nei giorni seguenti, su alcune testate giornalistiche per la pubblicazione on-line del video dell’incidente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dei nostri locali.

In particolare, è opportuno precisare che tale pubblicazione non è stata realizzata né favorita dalla Società stessa, ma al contrario ne prende totalmente le distanze poiché è stata sin dal primo momento estranea ad ogni tipo di pubblicazione avvenuta sui giornali tutti. Al contrario di quanto supposto, la Sudauto srl sin dal principio dietro richiesta della Magistratura Polizia e tutte le altre autorità competenti, ha prontamente fornito il video in questione segregato, al fine di accelerare i tempi di accertamento dei fatti.

Infine, la Concessionaria, tramite il proprio avvocato, ha già adito le vie legali al fine di rimuovere immediatamente le predette riprese che offendono i parenti delle vittime, la sensibilità della collettività e l’immagine della stessa Società”.