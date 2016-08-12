Nuovo video per I Paipers, Quando Quando Quando al ritmo di Rio

Dopo il “Geghegè” il trio pugliese I Paipers ci fa ballare la samba sulle note del successo mondiale di Tony Renis “Quando Quando Quando”

Il videoclip di Quando Quando Quando a ritmo di samba

All’inizio dell’estate con il frizzante riff de “Il Geghegè”, popolare canzone di Rita Pavone, I Paipers hanno “riportato in vita” la magica atmosfera degli anni ’60, diffusa nel sud Italia con il loro tour estivo tutt’ora in corso. Il 10 agosto l’energico trio pugliese lancia la sua festosa interpretazione di “Quando Quando Quando”, eterno successo scritto da Alberto Testa e presentato da Tony Renis al Festival di Sanremo del 1962. Il pezzo trionfa nell’edizione di Canzonissima del 1963 e diventa in breve tempo un successo mondiale, risultando il secondo singolo più venduto nella storia della musica dopo “White Christmas”.

Ed è proprio il sound vagamente bossanova del brano, trasformato da I Paipers in allegro ritmo samba dal sapore brasiliano – attualissimo in questi giorni di Olimpiadi a Rio de Janeiro – che emerge nel videoclip girato a bordo piscina, dove i protagonisti cantano, suonano e si divertono con leggerezza e tanta voglia di godersi il sole e il caldo estivo.

Sono gli stessi Paipers a spiegare i motivi che li hanno portati a scegliere di reinterpretare il brano di Tony Renis:

“Quando Quando Quando è uno dei pezzi che preferiamo suonare dal vivo per il suo ritmo che trasmette voglia di far festa, accantonando volutamente la malinconica saudade amorosa della versione originale. Nel nostro immaginario ci sono gli atleti azzurri che festeggiano sulle spiagge brasiliane le loro vittorie alle Olimpiadi: è il nostro augurio per Rio 2016. Per dare ritmo al pezzo ci siamo divertiti molto nell’utilizzare ogni genere di percussioni (campanacci, clave, bonghi, congas, cozze…), ricreando così l’atmosfera colorata e gioiosa delle palme e delle spiagge di Copa Cabana”.

E’ possibile visualizzare il videoclip al seguente indirizzo:

Sito web: http://www.ipaipers.it